لمواجهة كورونا.. الصحة تنصح بتناول 5 أنواع خضروات لتقوية جهاز المناعة
كتب - أحمد مسعد:
أعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن خمس أنواع من الخضروات لتقوية المناعة ضد فيروس كورونا المستجد.
وقال مجاهد عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك"، الجمعة، إن تناول الخضروات الغنية بالفيتامينات يساعد على الحد من الإصابة.
وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إلى أن هذه الخضروات:
1 ـ الخضروات الحمراء "الطماطم والفلفل الأحمر".
2 ـ الخضروات الخضراء "الخيار ـ الجرجير ـ الخس".
3 - الخضروات الصفراء "الفلفل الأصفر والجزر".
4ـ الخضروات البيضاء "الفجل والبصل".
5 ـ الخضروات البنفسجية "البنجر".
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