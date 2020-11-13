مصر تعزي في ضحايا تحطم مروحية لقوات حفظ السلام بسيناء

وكالات:

أعربت جمهورية مصر العربية، حكومةً وشعبًا، عن بالغ المواساة والتعازي لحكومات دول كل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والتشيك، وقيادة القوات متعددة الجنسيات في سيناء، وكذلك ذوي الضحايا الذين توفوا على أثر حادث سقوط مروحية تابعة للقوات متعددة الجنسيات اليوم، وذلك بسبب عطل فني تعرضت له المروحية فوق جزيرة تيران.

وتتقدّم جمهورية مصر العربية بخالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصاب في هذا الحادث.

وأعلنت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، مقتل 8 من عناصرها من أصل 9 أشخاص كانوا على متن مروحية تحطمت في سيناء، لافتة إلى أنها ستفتح تحقيقًا في الحادث.

وقالت قوات حفظ السلام في بيان، اليوم الخميس "خلال مهمة روتينية بالقرب من شرم الشيخ، مصر، شارك تسعة من أفراد القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في مهمة روتينية، إلا أن مروحيتهم تحطمت".

وأضاف البيان "نشعر بحزن عميق للإبلاغ عن مقتل ثمانية من أفراد القوة المتعددة الجنسيات بالزي الرسمي؛ ستة مواطنين أميركيين وفرنسي وتشيكي.. ونجا أحد أعضاء القوة المتعددة الجنسيات الأميركية وتم إجلاؤه طبيا".

وتابع البيان "ستجري القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون تحقيقًا لتحديد سبب الحادث.. وفي هذه المرحلة، لا توجد معلومات تشير إلى أن الحادث لم يكن سوى حادث".

وأضاف البيان "نحن نقدر تعاون ودعم مصر وإسرائيل في جهود الإنقاذ".