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مرصد الكهرباء: 17 ألفا و200 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

01:59 م الخميس 12 نوفمبر 2020
مرصد الكهرباء: 17 ألفا و200 ميجاوات زيادة احتياطية متاحة عن الحمل اليوم

وزارة-الكهرباء

كتب- مصراوي:

أعلن مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج، اليوم الخميس، بلغت 17 ألفا و200 ميجاوات، مشيرا إلى أنه لم يتم أمس خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد -في نشرته اليومية- أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 23 ألفا و700 ميجاوات مقابل 24 ألف ميجاوات أمس، ولفت إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و 170 ميجاوات.

ونوه المركز القومي للتحكم بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الثانية ظهرا، وكان قد ظهر أمس باللون الأخضر طوال اليوم.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية، حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.​

وزارة الكهرباء الكهرباء

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