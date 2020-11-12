رئيس الوزراء يتفقد سوق الخضار الجديد ببورسعيد
كتب- محمد غايات:
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته والوفد المرافق في بورسعيد، سوق الخضار الجديد.
وأشار المحافظ إلى أن هذا السوق مُقام على مساحة 21 ألف متر مربع، وتبلغ تكلفة إنشائه 200 مليون جنيه تقريبا، لافتا إلى أنه أقيم على أرض السوق العشوائي القديم، ويضم ٣٢ محل خضار جملة، و٦ محلات خضار جملة مزودة بثلاجة، بالإضافة إلى ٦٩ محل قطاعي، و٣ محلات عطارة، و٦ محلات لحوم ودواجن منها منفذ بيع لحوم خاص بالمحافظة، ويوجد بالسوق مقران لبنكي القاهرة ومصر، و١٦ محلا تجاريا بدورين، كما يضم السوق الجديد ٨ مطاعم بدورين وتراس.
وأثنى مدبولي على النقلة النوعية التي تحققت بإنشاء هذا السوق الحضاري المنظم، بعد أن كان في السابق عبارة عن سوق عشوائي، وأكد رئيس الوزراء أن مثل هذه المشروعات تسهم بشكل كبير في تحسين جودة الحياة، سواء للعاملين في هذه الأسواق، أو جمهور المتعاملين معها.
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