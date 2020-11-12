48 ساعة من الاستقرار.. الأرصاد تنصح بعدم تخفيف الملابس خاصة ليلا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة أغلب المناطق تشهد حالة من الاستقرار النسبي بالأحوال الجوية خلال اليومين المقبلين (الخميس والجمعة).

وأضاف الخبراء، أنه يسود طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على باقي المناطق خلال ساعات النهار، بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري، مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، بارد على شمال الصعيد، مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأكد الخبراء، أن فرص الأمطار تنحصر على السواحل الشمالية وتكون خفيفة وغير مؤثرة بداية من غد الخميس وحتى الجمعة.

وتابع الخبراء: "تسجل درجات الحرارة على القاهرة 25 و26 درجة نهارا و18 درجة ليلا، والسواحل الشمالية 23- 18، وجنوب سيناء 29- 21، وشمال الصعيد 26 -16، وجنوب الصعيد 29 - 17.

وأوضح الخبراء: "فصل الخريف لم ينتهي، وننصح بارتداء الملابس الخريفية المناسبة والحذر في تخفيف الملابس خاصة الساعات المتأخرة من الليل والأولى من الصباح حيث يكون الطقس أكثر برودة في هذا التوقيت".