نائبة المنطقة الجنوبية بالقاهرة توجه برفع المخلفات بمنطقة سوق التونسي

كتب- محمد نصار:

أجرت جيهان عبدالمنعم، ناب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة ميدانية لمتابعة المباشرة للمشروعات الجارية والوقوف على ما تم تنفيذه وإبداء الرأي وحث القائمين على المشروع على سرعة الإنجاز حتى يتسنى التسليم في أقرب وقت.

ووفق بيان، تلاحظ خلال الجولة وجود كميات كبيرة من الرتش والمخلفات بالمنطقة المحيطة بين السوق القديم وسوق التونسي الجديد وقد وجهت عبدالمنعم برفع تلك المخلفات وتمهيد الطريق بين السوق القديم والجديد للتسهيل على الباعة في نقل بضائعهم ولتشجيع المواطنين على مواصلة سلك طريق آمن للصول إلى السوق.

وأكدت على شركة المقاولون العرب ضرورة استكمال الرصف وإزالة المخلفات الموجودة بشارع الأحذية بجوار سوق التونسي، كما شددت على سرعة تنفيذ ساحة انتظار للسيارات المترددة على السوق بمساحة 2500 م2 لاستكمال الشكل الحضاري للسوق الجديد والحفاظ على المظهر العام والتشجيع على التعامل بشكل منظم من قبل البائع والمواطن، وتم بالفعل وضع طبقة السن تمهيدا لعمل ساحة الانتظار.

يذكر أن سوق التونسي الجديد مقام على مساحة 30 ألف م٢ وتحيطه شوارع خارجية بمساحة لا تقل عن 40000 م2 وتقدر تكلفة إنشاء هذا السوق بنحو 300 مليون جنيه ليستقبل الباعة الموجودين بـ 5 أسواق عشوائية أسفل كوبري التونسي.

وأشارت جيهان عبدالمنعم، إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 95% من الأعمال ومن المقرر الانتهاء من الأعمال الجارية بالسوق في وقت وجيز.

كما أشارت إلى أن السوق يتكون من 5 مبان تبلغ تكلفتها 230 مليون جنيه، وتتراوح مساحة المحل بالسوق ما بين 35 م2 إلى 50 م2 مخصصة لنقل أنشطة السيراميك والموبيليا والأدوات الصحية.

وأوضحت أنه روعي في اختيار موقع السوق الجديد قربه من موقع السوق القديم حرصا على البعد الاجتماعي لقاطنيه حيث لا يبعد إلا 1 كم تقريبا عن موقع السوق القديم، كما أن السوق يتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ، وتم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائري والأوتوستراد مما يوفر سهولة اتصاله بكافة مناطق القاهرة.

ويُحاط السوق بسور خارجي لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات ويضم نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية ومزود بأجهزة الحماية مدنية والأمن الصناعي ويوجد به عدد من المباني الإدارية.