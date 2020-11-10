البابا تواضروس يرسم 17 راهبة في دير العذراء بالنوبارية
تمم البابا تواضروس الثاني، اليوم الثلاثاء، صلوات رهبنة ١٧ من طالبات الرهبنة بدير السيدة العذراء في النوبارية.
شارك في الصلاة الأنبا ديمتريوس أسقف ملوي وأنصنا والأشمونين، والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، والأنبا دانيال الأنبا بولا أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا ثيؤدسيوس أسقف وسط الجيزة، والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس قطاع مصر القديمة وأسقفية الخدمات، إلى جانب عدد من الأمهات رئيسات أديرة الراهبات.
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
109422
عدد المصابين
-
100439
عدد المتعافين
-
6380
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
50885598
عدد المصابين
-
35870964
عدد المتعافين
-
1264161
عدد الوفيات
إعلان