نائب بـ"تشريعية البرلمان": الانتخابات جرت في جو ديمقراطى يدعو للفخر

قال النائب خالد مشهور، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الإقبال الكبير للمواطنين في المرحلتين للانتخابات يدعو للفخر، ويؤكد رسالة للعالم بأن الشعب يختار نوابه بكامل إرادته، وأن طوابير الناخبين تعكس صورة مشرفة لمصر أمام العالم أجمع.

وأضاف في بيان اليوم الثلاثاء، أنه كان هناك حرص وإصرار على المشاركة والتعبير عن الصوت للوصول لاختيار أفضل من يمثلهم في مجلس النواب.

وأشاد النائب بدور مؤسسات الدولة، خاصة الهيئة الوطنية للانتخابات ورجال القضاء ورجال الشرطة، في تنظيم سير العملية الانتخابية في تأمين وتيسير المشهد الانتخابي، حيث نجحت في إتمام مشهد الانتخابات وسط التحديات الراهنة، والتى على رأسها كورونا وتصميم الدولة على إجرائها وتأمين الانتخابات، كما سطر رجال الشرطة ملاحم جديدة، من خلال الانتشار الجيد في الشوارع بمحيط اللجان، وتنظيم طوابير الناخبين، والتشديد على الإجراءات الاحترازية المعمول بها، ومساعدة كبار السن، لذا لم يكن غريبا أن نرى هذا الإقبال الواسع من المواطنين بمختلف الأعمار من أجل التصويت في هذا العرس الديمقراطى.

وأكد أن الانتخابات جرت في جو ديمقراطي حر تماما ولم يعكر صفوها أي أحداث أو مخالفات.