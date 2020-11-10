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مصر للطيران: 40% تخفيضات على رحلات لندن.. و20% لنيويورك

07:15 م الثلاثاء 10 نوفمبر 2020
مصر للطيران: 40% تخفيضات على رحلات لندن.. و20% لنيويورك

شركة مصر للطيران

كتب - محمد عبيد:

طرحت شركة مصر للطيران تخفيضات تصل إلى 40% على أسعار تذاكر السفر من القاهرة إلى لندن.

وقالت الشركة في بيان اليوم الثلاثاء، إنه يمكن للركاب شراء التذاكر حتى 30 نوفمبر الجاري والسفر حتى 31 مايو المقبل، في إطار الخطة التي تنتهجها الشركة لتقديم أفضل عروض السفر لركابها.

كما أطلقت الشركة تخفيضات للسفر من القاهرة إلى نيويورك بنسبة تصل إلى 20% على الدرجة السياحية ودرجة رجال الأعمال لشراء التذاكر حتى 30 نوفمبر الجاري، والسفر من 26 نوفمبر حتى 28 فبراير المقبل.

ويمكن للركاب شراء تذاكرهم ومعرفة إجراءات السفر المطلوبة لكل دولة، وشروط وأحكام العروض من خلال الاتصال بمركز اتصالات مصر للطيران 1717 أو زيارة الموقع الإلكتروني egyptair.com.

شركة مصر للطيران لندن القاهرة نيويورك

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