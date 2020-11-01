سيول وأمطار وتحذير من الأرصاد.. تفاصيل طقس الأحد

كتب _ محمود علي:

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد، اليوم الأحد، شبوة مائية صباحا، وطقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية ، والرياح معتدلة، و طقس مائل الحرارة على جنوب سيناء والرياح معتدلة تنشط على خليج السويس وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد والرياح معتدلة تنشط احيانا، وطقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

كما تتعرض البلاد لفرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - الإسكندرية ) ، وحذرت من سقوط أمطار متوسطة إلى رعدية تصل لحد السيول على مناطق من وسط وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، و أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من جنوب البلاد ( أسيوط - المنيا - بحيرة ناصر - ابو سمبل).

ويتوقع الخبراء، أن يكون الطقس ليلا مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الغربية، لطيفا على السواحل الشرقية وجنوب سيناء، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة الصغرى العظمى المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 20 والعظمى 27

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 18 والعظمى 25

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 17 والعظمى 24

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 26

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 22 والعظمى 26

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 20 والعظمى 29

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 21 والعظمى 27

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 19 والعظمى 27

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 24 والعظمى 28

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 26

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 14 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 22 والعظمى 28

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 23 والعظمى 31

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 23 والعظمى 30

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 18 والعظمى 28

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 19 والعظمى 28

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 19 والعظمى 29

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 20 والعظمى 30

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 20 والعظمى 31

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 20 والعظمى 32

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 19 والعظمى 32

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 21 والعظمى 33

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 25 والعظمى 33

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 28 والعظمى 32

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 33