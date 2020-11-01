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​"ظرف استثنائي لشركات السياحة".. تعرف على أول دولة يؤدي مواطنوها العمرة

01:08 ص الأحد 01 نوفمبر 2020
​"ظرف استثنائي لشركات السياحة".. تعرف على أول دولة يؤدي مواطنوها العمرة

عمرة

كتب- يوسف عفيفي:

تصل إلى الأراضي المقدسة، اليوم الأحد أولى رحلات الطيران المقلة المعتمرين القادمين من خارج المملكة، بعد تعليق العمرة والزيارة مؤقتاً كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والحفاظ على صحة الإنسان.

وكشف الدكتور عبدالفتاح مشاط نائب وزير الحج والعمرة السعودي، أن أول رحلة قادمة من الخارج وتستقبلها الأراضي المقدسة تأتي من مواطني دولة إندونيسيا لأداء مناسك العمرة.

وأوضح وأوضح مشاط في تصريحات صحفية، أن عدد المقاعد المتاحة للقادمين من خارج الأراضي السعودية لتأدية مناسك العمرة يقدر بنحو 10 آلاف مقعد يوميًا من إجمالي الأعداد المسموح لهم بتأدية المناسك يوميًا، المقدرة بـ20 ألف معتمر.

وأشار إلى أن ذلك العدد يتوافق مع السقف المحدد، كما يعتمد على إنهاء إجراءات المعتمرين التي تشمل إصدار التأشيرات من الوكلاء.

وقال إن أول طائرة ستصل اليوم الأحد، إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي قادمة من إندونيسيا، وهذه الرحلة وباقي الرحلات القادمة من خارج السعودية سيقوم مكتب وزارة الحج والعمرة الذي جرى إنشاؤه أخيرًا، بتقديم المساعدة مع جميع الجهات المعنية، والإشراف على تطبيق جميع الإجراءات الصحية قبل توجههم إلى مكة المكرمة حفاظًا على سلامتهم.

من جانبه، وجه باسل السيسي نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، رسالة إلى أصحاب شركات السياحة والعاملين فيها، عقب إعلان الممكلة العربية السعودية الضوابط المنظمة لتشغيل العمرة من الخارج.

ودعا السيسي في تصريح لـ"مصراوي"، الشركات إلى إعادة ترتيب أوراقها من جديد، كون الموقف يحتاج لمزيد من الوقت مرة أخرى، لأن موسم العمرة ليس حقيقيًا بل هو ظرف استثنائي ورمزي ولن يكون فيه عوائد مادية لشركات السياحة.

فيروس كورونا شركات السياحة الأراضي المقدسة مناسك العمرة السعودية

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