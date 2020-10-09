الزراعة: صادرات مصر تتجاوز 4.3 مليون طن والبصل في المركز الثالث

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 4.3 مليون طن خلال هذا العام رغم ظروف أزمة كورونا وارتباك حركة النقل العالمية.

وتلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2020 وحتى 5 أكتوبر الحالي.

وأكدت الزراعة، في بيان، اليوم الجمعة، أن الصادرات بلغت 4 ملايين و334 ألفا و500 طن من المنتجات الزراعية وضمت قائمة أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة الموالح، والبطاطس، والبصل، والعنب، والرمان، والثوم، والمانجو، والفراولة، والفاصوليا، والجوافة، والخيار، والفلفل، والباذنجان.

وأضاف القصير، أن إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغت مليون و397 ألفا و945 طنا، بالإضافة إلى تصدير 677 ألفا و921 طن بطاطس، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 333 ألفا و2 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتل العنب المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 138 ألفا و566 طنا، في حين احتل الرومان على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 48 ألفا و627 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من الثوم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 34 ألفا و366 طنا.

واحتلت صادرات مصر من المانجو المركز السابع بإجمالي 29 ألفا و266 طنا، يليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 20 ألفا و761 طنا، بينما حصلت الفاصوليا على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 16 ألفا و360 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز العاشر في الصادرات الزراعية بإجمالي 5434 طنا، وحصل الخيار على المركز الحادي عشر بإجمالي 3314 طنا، وحصل الفلفل على المركز الثاني عشر بإجمالي 2720 طنا، وحصل الباذنجان على المركز الأخير بإجمالي 1214 طنا.