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السيسي: تحية إجلال لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر

04:17 م الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
السيسي: تحية إجلال لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر

الرئيس عبد الفتاح السيسي

كتب- محمد سامي:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنه في ذكرى نصر أكتوبر العظيم، يتوجه بتحية إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة على ما تركوه لنا من وطن حر تحت السيادة الوطنية.. لا يقبل خضوعا ولا مهانة".

وأضاف عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "وإننى أنتهز هذه المناسبة التاريخية العظيمة، لأؤكد أن القوات المسلحة ورجالها البواسل، لعاقدون العزم على مواصلة المسيرة والحفاظ على الأرض وصون كرامة الشعب الذي يربطه بجيشه الوطني ميثاق وعهد.. وعقد لن ينفرط أبدا".

واختتم: حفظ الله مصر وشعبها وجيشها وحماها من كل سوء وشر.

الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي القوات المسلحة نصر أكتوبر

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