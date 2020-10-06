انتصار السيسي: 6 أكتوبر أحد أعظم وأمجد أيام مصر في التاريخ

كتب- محمد سامي:

هنأت انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشعب المصري، بالذكرى 47 لانتصارات السادس من أكتوبر.

وكتبت عبر حسابها على "فيسبوك": "يظل يوم السادس من أكتوبر أحد أعظم وأمجد أيام مصر في التاريخ، فهو لا يمثل فقط نصرا عسكريا، بل كان مثالا على تكاتف الشعب المصري وراء قواته المسلحة لرد الاعتبار واستعادة الأرض وتحقيق السلام".

وتابعت: "رحم الله أبطالنا وأبناءنا وكل من روى بدمائه تراب سيناء المقدس دفاعا عن الوطن".