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مطار القاهرة: سفر ووصول 185 رحلة لنقل 21 ألف راكب اليوم

10:42 ص الثلاثاء 06 أكتوبر 2020
مطار القاهرة: سفر ووصول 185 رحلة لنقل 21 ألف راكب اليوم

مطار القاهرة الدولي

كتب- محمد عبيد:

يشهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، وصول 93 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 11 ألف راكبًا، كما يغادر 92 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوروبية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية ، تقل على متنها 10 آلاف راكبًا.

وقالت مصادر بالمطار، إن صالات السفر والوصول تشهد خلال الـ24 ساعة كثافة تشغيل عالية للرحلات الدولية مقارنة بالأيام الماضية، وذلك بمغادرة ووصول حوالي 21 ألف راكب علي 185 رحلة جوية ، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.​

مطار القاهرة الدولي مصر للطيران الرحلات الجوية فيروس كورونا وزارة الصحة منظمة الصحة العالمية

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