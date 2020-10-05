​عضو بـ"الشيوخ": انتصارات أكتوبر قلبت الموازين العسكرية في العالم

(مصراوي):

هنأت أمل رمزي، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس لجنة السياحة بحزب الوفد، الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع قيادات وأفراد القوات المسلحة المصرية وجموع الشعب المصري بمناسبة ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة.

وقالت رمزي، في بيان لها اليوم، إن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ترمز لانتصار الجيش المصري على قوات الاحتلال الإسرائيلي في حرب 1973 والتي أعطت فيها قواتنا المسلحة درسًا نموذجيًا يحتذى به في فنون الحرب والقتال وإدارة المعارك من خلال التكتيك القتالي والتخطيط الاستراتيجي والقيادة الرشيدة.

وأوضحت عضو مجلس الشيوخ، أن المصريون قدموا أرواحهم ودمائهم من أجل فداء الوطن واستعادة الأرض واسترداد الحق، فسطروا أروع صفحات البطولة في ملحمة تاريخية شهد لها العالم أجمع، ما جعلها مادة للدراسة في جميع المعاهد العسكرية في العصر الحديث.

وتابعت رمزي: "أسفرت حرب أكتوبر عن نتائج مباشرة على الصعيدين المحلي والعالمي من بينها قلب الموازين العسكرية في العالم شرقا وغربا وتغيير الاستراتيجيات العسكرية في العالم، والتأثير على مستقبل الكثير من الأسلحة والمعدات".

وزادت عضو مجلس الشيوخ: طكما أعادت الحرب الثقة للمقاتل المصري والعربي بنفسه وقيادته وعدالة قضيته، وجسدت الوحدة العربية في أروع صورها، من خلال تعاون جميع الدول العربية مع مصر، كما جعلت من العرب قوة دولية لها ثقلها".

ولفتت إلى أن تضحيات المصريين ممتدة عبر التاريخ للدفاع عن وطنهم ودرء الأخطار عنه دون كلل أو ملل، مطالبة بضرورة تعريف الأجيال الشابة تاريخنا العظيم والمشرف من أجل أن يكونوا على علم كامل ووعي تام بما حدث وما يجب عليهم أن يكملوه في مسيرة البناء.