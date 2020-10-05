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"المتحدة للخدمات الإعلامية" تحتفل بذكرى نصر أكتوبر مساء الخميس

08:29 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
"المتحدة للخدمات الإعلامية" تحتفل بذكرى نصر أكتوبر مساء الخميس

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

(مصراوي):


أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مشاركة الشعب المصري الاحتفال بالذكرى الـ47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، من خلال عرض حفلات لمجموعة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، من داخل مدينة الجلالة بالعين السخنة.

ومن المقرر أن يحيي الحفلات النجم الإماراتي حسين الجسمي، والنجم خالد سليم، والنجم حكيم، والنجم محمود العسيلي، والنجم مصطفى حجاج، حيث سيقدم كل منهم باقة متنوعة من أغانيه، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الوطنية احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وفي مفاجأة للشعب المصري سيبث الحفلات يوم الخميس المقبل الموافق 8 من شهر أكتوبر الجاري على قناتي "Dmc"، و"ON"، في تمام العاشرة مساء.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ذكرى نصر أكتوبر محمود العسيلي حكيم حسين الجسمي

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