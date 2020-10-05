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خلال أيام.. توافر اشتراكات الركوب المجانية لكبار السن في المترو والقطارات والسوبر جيت

07:40 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
خلال أيام.. توافر اشتراكات الركوب المجانية لكبار السن في المترو والقطارات والسوبر جيت

كامل الوزير وزير النقل

كتب- أسامة علي:

أبدت وزارة النقل، استعدادها السماح لكبار السن باستخدام مرافق الوزارة (السكة الحديد، والمترو، والسوبر جيت)، بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وقال مصدر بوزارة النقل لـ"مصراوي"، إنه سيتم فتح الباب الحصول على اشتراكات كبار السن بمرافق الوزارة المختلفة خلال أيام.

وأضاف المصدر إلى أن الاشتراكات مجانية لمن فوق سن الـ70، وخصم بنسبة 50% لكبار السن فوق الـ60.

ولفت المصدر، إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي ستتكفل بفارق القيمة المادية لهذه الاشتراكات.

وزارة النقل كبار السن اشتراكات الركوب المجانية وزارة التضامن الاجتماعي

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