للعمالة غير المنتظمة.. صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريًا حتى نهاية العام

صرف 500 جنيه من بيت الزكاة شهريًا حتى نهاية العام

كتب- مصراوي:

اتفق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المشرف العام على بيت الزكاة والصدقات المصري، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، على دعم العمالة غير المنتظمة من بيت الزكاة، بواقع 500 جنيه شهرياً حتى نهاية ديسمبر المقبل، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة دعم العمالة غير المنتظمة، والذي بدأت به الدولة المصرية منذ أزمة فيروس كورونا، وذلك بصرف 500 جنيه لهذه الفئة حتى نهاية العام الحالي.

وذلك خلال الطلبات التي سبق تقديمها عبر البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، وسبق تنقيحها وفحصها واستحقت الدفعات السابق صرفها ، ذلك تحقيقا للشفافية والدقة ، وحصول كل متضرر علي حقه كاملا ، وحرصا علي تقديم يد العون لهم فى ظل هذه الظروف.

جاء ذلك في إطار التنسيق بين شيخ الأزهر الشريف، ووزير القوي العاملة ، لضمان الصرف للمستحقين، وعدم حصول الفرد الواحد على أكثر من منحة من جهات مختلفة.

ومن المقرر أن يتم صرف المنح عن طريق البريد، على العناوين المسجلة للعمالة غير المنتظمة، عبر البوابة الالكترونية للأزهر الشريف الذين انطبقت عليهم الشروط، فضلا عن بعض الشركات التي تقدم خدمة الدفع الفوري.