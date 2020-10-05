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"السياحة": حصول ١٠٣٥ مطعمًا وكافيتريا على شهادة السلامة الصحية

03:15 م الإثنين 05 أكتوبر 2020
"السياحة": حصول ١٠٣٥ مطعمًا وكافيتريا على شهادة السلامة الصحية

أرشيفية

كتب- مصراوي:

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن حصول ١٠٣٥ مطعمًا وكافيتريا سياحية حتى الآن على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقاً لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية، في بيان، اليوم، أن لجان الفحص مستمرة في استكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والإجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

وزارة السياحة والآثار السلامة الصحية الإجراءات الوقائية

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