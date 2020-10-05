موبايلات ودروع.. محافظ القاهرة يكرم أوائل الثانوية العامة بالعاصمة

كتب- محمد نصار:



كرم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة القاهرة والبالغ عددهم 13 طالبا وطالبة وذلك في الحفل الذي أقامته المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير وهواتف محمولة ودروع تكريم لكافة الطلبة الأوائل تكريماً لهم على حرصهم على التفوق والتميز.



وأعرب محافظ القاهرة، عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين من أبنائه الطلبة والطالبات كتقليد سنوي تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكداً على أن التكريم يأتي في المقام الأول لأولياء أمور الطلبة نظراً لدورهم الهام في الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة في ظل عام دراسي استثنائي.



كما طالب المحافظ، أبنائه الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم حيث إن مصر تعتمد على عقول ابنائها المتفوقين في كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم لما بذلوه من جهد خلال توقف العام الدراسي بسبب فيروس كورونا من إعداد المنصات التعليمية لجميع المراحل الدراسية.



يذكر أن محافظة القاهرة حصدت 13 مركزا على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠١٩ ـ ٢٠٢٠ وهم للطلاب:



- روان أحمد عبدالمنعم، أول مكرر علمي علوم بمدرسة شبرا الثانوية بنات.

- بيان عبدالرازق عبدالقادر، أول مكرر علمي علوم بمدرسة الملكة الخاصة لغات.

- عمر وائل محمد رامي، أول مكرر علمي رياضة بمدرسة السيدة عائشة للغات.

- أمل ياسر السيد محمد، الثالث مكرر علمي رياضة بمدرسة الشيماء الثانوية.

- جورج إلهامي، الثالث مكرر علمي رياضة بمدرسة البطريركية الخاصة لغات بنين.

- كريم محمد سعد، الثالث مكرر علمي رياضة بمدرسة النزهة الحجاز لغات بنين.

- حبيبة محمود محمد، الثاني مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة عاطف السادات الثانوية بنات.

- ريموندا أيمن عبده، الثاني مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة سانت ماري لغات بنات.

- آلاء حمدي فؤاد، السادس مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة سان فنساي بول الخاصة لغات فرنسي.

- آية تامر شوقي، السادس مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة صقر قريش الرسمية لغات.

- جمانة محمد محمد، السادس مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة الرواد الخاصة لغات.

- سهيلة أحمد محمد، السادس مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة الشهيد السباعي الرسمية لغات.

- عمر صلاح الدين، السادس مكرر الشعبة الأدبية بمدرسة عثمان بن عفان لغات.



شهد الاحتفال محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم، واللواء إبراهيم عوض السكرتير المساعد لمحافظة القاهرة، وعدد من قيادات المحافظة.