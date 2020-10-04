وزيرة البيئة تتفقد مواقع تجميع قش الأرز في الغربية

(مصراوي):

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن محافظة الغربية بها 24 موقعًا لتجميع قش الأرز، جمعت حتى الآن 12835 طن قش، ما يعكس تعاون المزارعين ووعيهم بأهمية الاستفادة من القش بدلا من حرقه، خاصة في ظل العائد الاقتصادي الذي يمكن تحقيقه منه.

جاء ذلك أثناء تفقد الوزيرة اليوم الأحد، خلال زيارتها لمحافظة الغربية، عددًا من مواقع تجميع قش الأرز، للوقوف على سير أعمال فرم وكبس القش بها هذا العام ومدى استفادة المتعهدين من المعدات التي وفرتها الوزارة لهم، ومساعدتهم والاستماع للمشاكل التي تواجههم وبحث سبل تذليلها.

وتفقدت الوزيرة خلال الزيارة موقع الرجدية لتجميع قش الأرز والذي قام بتجميع ما يقرب من 300 طن قش أرز حتى الآن، بالإضافة إلى موقع أسامة السروجي والذي مازال في بداية التجميع وقد قام بجمع 50 طنًا، حيث استمعت الوزيرة لتجربة القائمين عليهم وشجعتهم على الاستمرار وجمع كميات أكبر للاستفادة من القش بدلًا من حرقه، بما يحقق عائد مادي لهم ويساهم في الحفاظ على الهواء من التلوث والحد من ظاهرة السحابة السوداء.