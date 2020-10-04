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وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية يناقشان التوسع في إنشاء المدن الحرفية والمهنية

06:21 م الأحد 04 أكتوبر 2020
وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية يناقشان التوسع في إنشاء المدن الحرفية والمهنية

وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية يناقشان التوسع في إ

(مصراوي):

بحث وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة مع وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، اليوم الأحد، عددًا من الملفات المشتركة، من أهمها توسع الأوقاف في إنشاء المدن الحرفية والمهنية والأسواق الحضارية بالمحافظات، على شاكلة مدينة الحرفيين في الغردقة، وسوق الخميس بالمطرية، ومول الوادي الجديد بمدينة الخارجة.

وقال وزير الأوقاف في تصريحات اليوم الأحد، إن اللقاء يأتي في إطار التعاون المشترك والمستمر بين وزارة الأوقاف ووزارة التنمية المحلية، وتعظيم الاستفادة من الوقف الخيري في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب من خلال خطة الوزارة في النهوض بدورها المجتمعي الذي تقوم به بجانب دورها الدعوي.

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه قدم خلال اللقاء نسخة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير إلى وزير التنمية المحلية، الذي أشاد بمضمون هذه السلسلة القيمة مؤكدًا أهمية نشرها على نطاق واسع .

وزير التنمية المحلية وزير الأوقاف محمد مختار جمعة محمود شعراوي المدن الحرفية

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