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الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعقد ندوة عبر الإنترنت عن التسوية في ليبيا

03:06 م الأحد 04 أكتوبر 2020
الجامعة الأمريكية بالقاهرة تعقد ندوة عبر الإنترنت عن التسوية في ليبيا

الجامعة الأمريكية

كتب- محمد عبدالناصر:

تعقد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ندوة عبر الإنترنت بعنوان "ليبيا: هل هناك تسوية في طور الإعداد؟ الإشكاليات والطرق"، كجزء من سلسلة محاضرات حوار التحرير عبر الإنترنت يوم الأربعاء، 7 أكتوبر الساعة 5 مساء.

وبحسب بيان، يتحدث في المحاضرة محمد ديري، وزير الخارجية السابق لليبيا في الحكومة الليبية المؤقتة ونبيل فهمي، عميد كلية الشئون الدولية والسياسة العامة ووزير الخارجية المصري الأسبق والدكتورة ليسا أندرسون، المحاضرة المميزة وأستاذة فخري لكرسي جيمس ت. شيتويل في العلاقات الدولية بكلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا.

ويدير المناقشة الدكتور إبراهيم عوض، أستاذ الشئون الدولية ومدير مركز الهجرة واللاجئين بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

الجامعة الأمريكية ندوة عبر الإنترنت ليبيا

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