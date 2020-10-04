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وزير الزراعة: بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات للتوسع في ميكنة الخدمات الزراعية

03:04 م الأحد 04 أكتوبر 2020
وزير الزراعة: بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات للتوسع في ميكنة الخدمات الزراعية

السيد القصير

كتب- أحمد مسعد:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، خلال رئاسته اجتماع مجلس إدارة مركز البحوث، اليوم الأحد، إن المركز يضم نخبة متميزة من الكوادر البحثية، وسوف تشهد المرحلة القادمة مزيدًا من الأبحاث التطبيقية التي تخدم المجتمع وتسهم في حل المشكلات التي تواجه القطاع الزراعي والعمل في إطار الرؤية الاستراتيجية للدولة؛ خصوصًا في ما يتعلق بقضايا تحديث الري وإنتاج تقاوي الخضر وتحسين السلالات الوراثية للمواشي والنهوض بالمحاصيل الاستراتيجية والحصر التصنيفي والتوسع الأفقى والرأسي.

وأضاف القصير أنه، لأول مرة، يكون لدينا حصر لمراكز تجميع الألبان؛ حيث بلغ الإجمالي نحو 862 مركزًا على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى الاهتمام برفع كفاءة الأصول غير المستغلة، وتصنيفها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأشار وزير الزراعة إلى الجهود المبذولة في منظومة الكارت الذكي؛ حيث يستطيع المزراع حاليًّا استخدامه في سداد كل الفواتير والمشتريات بعد إضافة خدمة المدفوعات "ميزة" إلى الكارت.

ونوه القصير بأن تكون تطبيقية ويتم الاستفادة منها على أرض الواقع وليست نظرية فقط، مطالبًا بالاهتمام بتسويق منتجات مركز البحوث وفتح منافذ جديدة وتوفير مستلزمات الإنتاج للمزراعين بأسعار مخفضة، وتسهيل إجراءات تسجيل الأصناف الجديدة؛ لتشجيع الباحثين.

ووجه وزير الزراعة بأن يكون لكل معهد ومعمل خطة محددة المعالم والأهداف والمدة الزمنية، على أن تخضع للمراجعة والتقييم كل ثلاثة أشهر، مؤكدًا أن الوزارة حاليًّا تولي اهتمامًا كبيرًا بالتحول الرقمي، مشيرًا إلى بروتوكول التعاون مع وزارة الاتصالات في هذا الشأن، والذي يستهدف التوسع في زيادة ميكنة الخدمات الزراعية.

السيد القصير وزارة الاتصالات ميكنة الخدمات الزراعية

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