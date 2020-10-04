وزيرا الأوقاف والتنمية المحلية يبحثان إنشاء مدن حرفية وأسواق حضارية بالمحافظات
كتب - محمود مصطفى:
التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الأحد، اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بمقر وزارة التنمية المحلية، لمناقشة عددًا من الملفات المشتركة.
وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الأحد، أن الوزيرين ناقشا توسع الأوقاف في إنشاء المدن الحرفية والمهنية والأسواق الحضارية بالمحافظات، على شاكلة مدينة الحرفيين بمدينة الغردقة، وسوق الخميس بالمطرية، ومول الوادي الجديد بمدينة الخارجة.
وأِشارت إلى أن وزير الأوقاف قدمن نسخة من سلسلة (رؤية) للفكر المستنير لوزير التنمية المحلية، الذي أشاد بمضمون هذه السلسلة القيمة مؤكدًا أهمية نشرها على نطاق واسع.
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