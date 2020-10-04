الأوقاف: افتتاح 21 مسجدًا في 4 محافظات الجمعة المقبلة



كتب- محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، افتتاح (21) مسجدًا الجمعة المقبلة، في أربع محافظات، منها 7 مساجد بشمال سيناء، ليصبح إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر حتى تاريخه (337) مسجدًا بزيادة (23)، عن الخطة التي كانت مستهدفة (314) مسجدًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2020م ، وما زالت الافتتاحات متوالية.

وأوضحت في بيان لها، السبت، أن افتتاحات الجمعة المقبلة هي:



- مديرية أوقاف شمال سيناء:

1.مسجد عباد الرحمن – المساعيد العريش

وزارة الأوقاف

2. مسجد آل ياسر حي آل ياسر العريش

وزارة الأوقاف

3. مسجد عمرو بن العاص المساعيد – العريش

وزارة الأوقاف

4. عمورية قرية عمورية بئر العبد

وزارة الأوقاف

5. آل عمار قرية رمانة بئر العبد

وزارة الأوقاف

6. الغزلان حي الغزلان بئر العبد

وزارة الأوقاف

7. التجمع العمراني حي ابني بيتك العريش

وزارة الأوقاف

- مديرية أوقاف اسيوط

1. الهادي البشير – عزبة المراكبية البداري

وزارة الاوقاف

2. الرحمن – شو القنطرة – ابنوب-

وزارة الاوقاف

3. اليوسفي – ديروط

وزارة الري

4. الري - ديروط

وزارة الري

5. الامير سنان – ديروط الشريف

جهود ذاتية

6. محمود سليمان – نزلة عبد اللاه- ديروط

جهود ذاتية

7. الأحمدى – نزلة عبد اللاه - ديروط

جهود ذاتية

8. الفتح الإسلامي – بانوب- ديروط

جهود ذاتية

9. بلال بن رباح- شلشن - ديروط

جهود ذاتية

10. القاضي – ديروط الشريف

جهود ذاتية

11. الرحمن – عزبة يوسف - البداري

جهود ذاتية

- مديرية أوقاف البحيرة

1. إبراهيم عبدالعال سيدي شحاتة – كفر الدوار

جهود ذاتية

- مديرية أوقاف الدقهلية

1. الديسة عزبة الديسة بني عبيد

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

2. السوابعة ميت يعيش

جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف