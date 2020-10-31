​"السياحة الثقافية": افتتاح المتاحف دلالة على القوى الناعمة لمصر

كتب- يوسف عفيفي:

قالت لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي متحفيين جديدين، وتطوير متحف المركبات، هو إثراء لصناعة السياحة بوجه عام، والسياحة الثقافية بوجه خاص، لافتًة إلى أن إعلان الانتهاء من مشروع تطوير الأهرامات، بالرغم من الظرف الاستثنائي الذي يمر به العالم من جائحة كورونا وأثرها السلبي على صناعة السياحة، دلالة على إرادة مصر في تنمية مقدراتها، وقوتها الناعمة.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن صناعة السياحة تأثرت كثيرًا نتيجة الجائحة، لكن مع خروج العالم من تلك الأزمة، ورفع قيود السفر، سيكون المقصد المصري جاذبًا للسائح المرتقب آنذاك نتيجة للجهود المبذولة من جانب الدولة ممثلة في دعم القيادة السياسية لصناعة السياحة، والدوري المنهجي والعلمي لوزارة السياحة والآثار في الاكتشافات الأثرية الجديدة، والتي تخرج لإثراء العروض المتحفي في مختلف المقاصد المصرية.

وأضاف عثمان، أن المجتمع المدني السياحي، يعد داعم و شريك للدولة في تنمية صناعة السياحة التي تعد القطاع القادر على خلق فرص عمل للشباب، وتحريك عجلة الاقتصاد.

وأشار عثمان، إلى أن لجنة السياحة الثقافية، تدرس وضع خريطة للأحداث المرتبطة بصناعة السياحة، والترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي خلال الفترة المقبلة، والتواصل مع صناع السياحة في الدول الصديقة والمصدر للحركة إلى المقصد السياحي المصري، لافتًا إلى أهمية العمل من الآن استعدادًا لعودة الحركة عقب انتهاء أزمة كورونا، والاستمرار في الأنشطة الترويجية بشكل رقمي لدعم الصور الذهنية الإيجابية عن المقصد المصري، خاصة مع توالي الاكتشافات الأثرية الجديدة.