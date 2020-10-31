"تطوير التعليم" بالوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع اتحاد الصناعات لتدريب الطلاب

(مصراوي):

عقد مجلس مشروعات التطوير بصندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، اجتماعه الشهري في مقر الصندوق، برئاسة الدكتور أحمد حسني الحيوي الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وبحضور مديري المشروعات والمجمعات التكنولوجية، والمستشار القانوني ومكتب الدعم الفني والمكتب الإعلامي ومكتب التخطيط والمتابعة.

وناقش الاجتماع بدء الدراسة بالكلية المتوسطة بمجمع أسيوط التكنولوجي، حيث استعرض الأمين العام كافة الخطوات التي اتخذها الصندوق لبدء الدراسة بالمرحله الثانية والتي ستحدد بعد زيارة لجنة من وزارة التعليم العالي للمجمع.

وأحاط مدير مجمع الفيوم التكنولوجي المجلس بما نفذه المجمع بشأن تدريب طلاب جامعة الدلتا التكنولوجية بقويسنا لمدة أسبوعين في الفترة من 27 سبتمبر وحتى 7 أكتوبر 2020م، داخل ورش ومعامل المجمع، بالإضافة إلى تدريب طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية ببني سويف الجديدة لمدة أسبوع في الفترة من 11 أكتوبر وحتى 15 أكتوبر 2020م.

واستعرض مدير مجمع الفيوم التكنولوجي، ما تم من ترتيبات مع إقليم إيميليا – رومانيا الشريك التعليمي الإيطالي للمجمع، والاستعانة بخبراء الصناعة من مجموعة مصانع العربي حيث تم إجراء الامتحانات التأهيلية ومنح شهادات المؤهلات المهنية الإيطالية لطلاب السنوات النهائية في المجمع، للعام الدراسي 2019-2020م، خلال الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر 2020.

كما ناقش المجلس ما تم بشأن بروتوكول التعاون بين صندوق تطوير التعليم واتحاد الصناعات المصرية بغرض إتاحة فرص تدريبية لطلاب المجمعات التكنولوجية التابعة لصندوق تطوير التعليم داخل مواقع العمل بالشركات والمصانع الأعضاء باتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد في تأسيس مركز ممتحنين وطني (National Assessors’ Center) لإجراء الامتحانات التأهيلية للمستويات المهنية ومنح شهادات المؤهلات المهنية في التخصصات التكنولوجية المختلفة بنفس النظام المتبع في مجمع الفيون والذي يتم من خلال الشريك التعليمي الإيطالي (إقليم إيميليا – رومانيا).

وقام مدير مشروع مجمع أبو غالب التكنولوجي، بإحاطة المجلس بشأن الانتهاء من إعداد لائحة المرحلة الثانية للمجمع شاملة تخصصي تكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، وتكنولوجيا تصنيع الملابس.

واستعرض مدير مجمع الأميرية التكنولوجي الإجراءات المتخذة بخصوص نظام التعلم عن بعد باستخدام منصة (Edmodo)، بالإضافة إلى ما تم بشأن قبول الطلاب الجدد لقسم تكنولوجيا السيارات (ثانية مدرسة – المرحلة الأولى) بداية من الترم الأول للعام الدراسى 2020-2021 .

ووافق المجلس علي طلب مدير مجمع الأميرية التكنولوجي، بتوفير احتياجات الجودة المصرية من بنرات واستيكرات لنشر الرؤية والرسالة والتوعية، بالإضافة إلى كافة مستلزمات المجمع، لتفعيل الأنشطة المدرسية ونشر التوعية الصحية والاجتماعية والنفسية.

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