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"قومي المرأة" يعلن الحداد 3 أيام لرحيل الدكتورة فرخندة حسن

05:36 م السبت 31 أكتوبر 2020
"قومي المرأة" يعلن الحداد 3 أيام لرحيل الدكتورة فرخندة حسن

الدكتورة فرخندة حسن

كتبت- نور العمروسي:

أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، اليوم السبت، الحداد 3 أيام لرحيل الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة سابقًا.

وأعربت مرسي عن حزنها لوفاة الفقيدة، مؤكدة: "فقدنا شخصية نسائية فريدة للمرأة المصرية ستبقى حية في قلوبنا، أثرت الحياة العامة والسياسية بجهدها وعلمها الغزير، وكانت مصدر إلهام لجميع من حولها، أخذت على عاتقها قضايا المرأة المصرية وعملت بجهد ومثابرة وحرفية عالية لإزالة العقبات والتحديات التي تواجهها ودعمها للحصول على حقوقها، بالإضافة إلى دورها في تربية أجيال تخرجوا على أيديها من خلال عملها كأستاذة ودكتورة جيولوجيا بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وتميزت بالعطاء بلا حدود وتقديم المساعدة للجميع".

وتوفت الدكتورة فرخندة أمس الجمعة، عن عمر يناهز الـ90 سنة.​

فرخندة حسن مايا مرسي المجلس القومي للمرأة

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