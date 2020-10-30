نائب رئيس غرفة السياحة السابق يوجه رسالة للشركات بالتزامن مع عودة رحلات العمرة الأحد المقبل

كتب - يوسف عفيفي:

وجه باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة السابق، رسالة إلى أصحاب شركات السياحة والعاملين فيها، عقب إعلان الممكلة العربية السعودية الضوابط المنظمة لتشغيل العمرة من الخارج.

ودعا السيسي، في تصريح لمصراوي، الشركات إلى إعادة ترتيب أوراقهم من جديد، كون الموقف يحتاج لمزيد من الوقت مرة أخرى، لأن موسم العمرة ليس حقيقيا بل هو ظرف استثنائي ورمزي ولن يكون فيه عوائد مادية لشركات السياحة.

وعن الوضع العام للشركات المصرية، أكد السيسي أنه صعب وتخطت مرحلة القدرة على التعامل والتعايش مع الظروف الحالية كون الوضع أصبح صعبًا للغاية عن الفترة السابقة، لافتًا إلى أن العمل السياحي متعدد وليس عمرة فقط، منها نقل سياحي وسياحة خارجية وكل ذلك يصب في منطقة السياحة ككل، مرحلة التحمل عدناها.

وأشار إلى أن الضوابط السعودية لتشغيل العمرة من الخارج، تكاد تكون خالية من فرص العمل هذا الموسم، وهي شروط معيقة جدًا وكثير من المواطنين والشركات لن تعمل هذا الموسم.

واستعرض السيسي، الأسباب الأساسية المعيقة لتشغيل موسم العمرة على النحو التالي:

ـ من سن 18 لـ 50 سنة مصرح لهم بدخول المملكة وما فوق الـ 50 عامًا محرومون من أداء العمرة.

ـ عمل حجر صحر للمعتمرين فور الوصول للملكة وقبل أداء مناسك العمرة.

ـ حصول المعتمر على وثيقة تأمين شامل وتسكينه في غرف زوجية بدلاً من الثلاثي والرباعي.

ـ تحديد أعداد المعتمرين عن السفر بحد أقصى 50 فردًا لكل مجموعة.

ـ تخصيص 10 شركات فقط لكل دولة للتعامل مع شركات المملكة العربية السعودية.

ـ اقتصار سفر المعتمرين على الخطوط السعودية فقط.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، ضوابط استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم الأحد المقبل الموافق 1 نوفمبر المقبل، وفقًا لتعليمات واشتراطات وزارة الصحة السعودية.​