مائل للحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد بالدرجات

(مصراوي):

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود طقس الأحد نهارًا، شبورة مائية، وطقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية والرياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء، طقسًا حارًا على جنوب سيناء والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس،

وطقسًا حارًا على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد، والرياح نشطة تكون مثيرة للرمال والأثربة على بعض المناطق.

وبالنسبة لحالة الطقس ليلًا، من المتوقع أن يكون لطيفًا على القاهرة والوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية، لطيفًا على شمال الصعيد، معتدلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة الأحد على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 22

الإسكندرية 30 22

وادى النطرون 33 21

طنطا 31 22

شبين الكوم 32 22

دمنهور 30 22

بلطيم 29 22

مطروح 29 20

السلوم 31 23

سيوة 35 20

بورسعيد 29 25

دمياط 28 25

الزقازيق 32 23

المنصورة 31 23

الإسماعيلية 34 21

السويس 33 23

العريش 30 23

رفح 30 22

رأس سدر 33 22

نخل 29 18

نويبع 32 28

طابا 30 22

كاترين 30 16

الطور 30 26

شرم الشيخ 34 27

الغردقة 34 26

مرسى علم 33 27

الفيوم 33 22

بنى سويف 34 21

المنيا 35 20

أسيوط 36 23

سوهاج 37 24

قنا 38 25

الأقصر 38 26

أسوان 39 26

إدفو 39 26

أبوسمبل 39 27

الوادى الجديد 40 25

شلاتين 36 27

أبورماد 35 28

حلايب 32 29

رأس حدربة 34 28