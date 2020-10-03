"الأوقاف" توزع 16 طن لحوم صكوك الأضاحي في 4 محافظات

القاهرة- (أ ش أ):

توزع وزارة الأوقاف، غدًا الأحد، 16 طنًا من لحوم مشروع صكوك الأضاحي في 4 محافظات، ليصل إجمالي ما تم توزيعه 910 أطنان حتى الآن.

وقال الشيخ جابر طايع يوسف، في تصريحات اليوم السبت، إن غرفة عمليات الوزارة تتابع عملية توزيع لحوم مشروع صكوك الأضاحي تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث قامت بمتابعة توزيع 910 آلاف كيلو جرام لحوم من صكوك الأضاحي على كافة محافظات الجمهورية، تفعيلًا للدور المجتمعي لوزارة الأوقاف.

وأضاف رئيس القطاع الديني بالأوقاف أن قطاع المديريات الإقليمية بما سيتم توزيعه غدًا، يكون قد بدأ من تنفيذ خطة الوزارة في توزيع لحوم صكوك الأضاحي في الأسبوع التاسع على التوالي، والذي بدأ اعتبارًا من يوم أمس الجمعة وينتهي الخميس القادم بمحافظات (الإسكندرية – جنوب سيناء – الدقهلية – كفر الشيخ) بواقع 4 أطنان لكل محافظة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات سوف تستمر في عملها حتى توزيع آخر كيلو من لحوم صكوك الأضاحي، وتكون مسئولة مسئولية كاملة عن متابعة مراحل التعبئة والتبريد والتجميد والنقل والتوزيع على المستحقين الحقيقيين على مستوى الجمهورية.

يذكر أن الغرفة تعمل على تحقيق عدة أمور، أهمها أن توزيع هذه اللحوم على المستحقين الحقيقيين من الأسر الأولى بالرعاية، والتعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية معهم، كما تؤكد على أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية في عملية التوزيع.