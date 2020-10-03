نائب بـ"الشيوخ": نزول المواطنين في احتفالات أكتوبر أبلغ رد على الجماعات الإرهابية

(مصراوي):

أكد النائب عبدالرحيم كمال عضو مجلس الشيوخ عن محافظة البحر الأحمر، أن خروج المصريين إلى الميادين العامة في ذكرى نصر أكتوبر المجيدة، يؤكد وعي الشعب المصري وفخره بدولته، وتأكيده الدائم لحمايتها وحماية سيادتها، موضحًا أن نزول المواطنين جاء أبلغ رد على الجماعات الإرهابية، وتأكيد دعمهم للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، من أجل الحفاظ على بلدهم ودعم مسيرة التنمية والاستقرار.

وقال كمال، في بيان له اليوم السبت، إن حرب أكتوبر شكلت ملحمة وطنية سُطرت بدماء وتضحيات الشعب المصري، لتظل نقطة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية ومبعث اعتزاز وفخر بجيش مصر ورجالها البواسل.

وأشار إلى أن روح أكتوبر ستظل تجسيدًا للعقيدة والهوية الوطنية للقوات المسلحة المصرية درع مصر الحصين، التي مازالت تخوض أشرس معارك التضحية والفداء لحماية الشعب والدولة المصرية من خطر الإرهاب، وتقف حجر عثرة أمام مخططات تستهدف النيل من مصر واستقراها وأمنها القومي.

ووجه عضو مجلس الشيوخ، خالص التهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والشعب المصري العظيم، بمناسبة الذكرى ال47 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.