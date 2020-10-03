"شعراوي" يكلف بمتابعة معدلات رفع تراكمات القمامة وتوريد المعدات الجديدة

كتب- محمد نصار:

كلف اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، الوحدة التنفيذية لإدارة المخلفات الصلبة بالوزارة بمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومة بالمحافظات ومعدلات رفع تراكمات القمامة وإنشاء المحطات الوسيطة والمتحركة وخلايا الدفن الصحي الآمن، وموقف توريد المعدات والآلات الجديدة الخاصة بالمنظومة.

وفي ضوء ذلك عقدت لجنة تسيير ومتابعة واستلام الأعمال الواردة للمرحلة الأولى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة اجتماعا تضمن مناقشة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية الخاصة بالمحطات الوسيطة والمدافن الصحية وموقف توريد المعدات، حيث تبين الانتهاء من الأعمال المدنية للمحطة الوسيطة بمنشأة ناصر بمحافظة القاهرة بنسبة 95%، بالإضافة إلى الانتهاء من الأعمال المدنية لمحطتي منطقة ناصر ببني سويف، ومحطة دمنهور بالبحيرة بنسبة 85% وجار استكمال الأعمال المدنية بباقي المحطات.

واستعرض الاجتماع موقف توريد المعدات حيث تم الانتهاء من توريد جميع معدات المرحلة الأولى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة وجار تسليم المحافظات، لافتا إلى أنه يتم حاليا تنفيذ 11 مدفنا صحيا وجار البدء في تنفيذ 16 خلية دفن صحي.

كما استعرض الاجتماع، الموقف التنفيذي لإنشاء مصنعي تدوير المخلفات بدار السلام بمحافظة سوهاج ومصنع تونا الجبل بمحافظة المنيا حيث تم البدء في تنفيذ الأعمال المدنية وجار مراجعة واعتماد المواصفات الفنية لخطوط الإنتاج تمهيدا لتوريدها.

وقال شعراوي، إن المرحلة الأولى من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات بالمحافظات للعام المالي الأول (2019 – 2020) تتضمن إنشاء 27 مدفنا صحيا آمنا في 18 محافظة، وإنشاء 15 محطة وسيطة ثابتة لاستقبال المخلفات من الأحياء تمهيدا لنقلها لمصانع التدوير والمعالجة في 7 محافظات.

وأضاف أن المرحلة الأولى تتضمن أيضا 7 محطات وسيطة متحركة في 3 محافظات، بالإضافة إلى إغلاق 39 مقلبا عشوائيا في 8 محافظات وإنشاء 3 مصانع لتدوير المخلفات في 3 محافظات، لافتا إلى أن تكلفة المرحلة الأولى من البنية الأساسية تبلغ نحو 1.78 مليار جنيه.​