أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا انتخابات النواب وباء في القاهرة مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية

الليلة.. سماء العالم تشهد اقتران القمر والمريخ

05:35 م الخميس 29 أكتوبر 2020
الليلة.. سماء العالم تشهد اقتران القمر والمريخ

أرشيفية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك السابق بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن حدوث ظاهرة تشهدها سماء العالم، الليلة، تمثل وهي اقتران القمر بالمريخ.

وقال تادرس في تصريحات لمصراوي، الخميس، إن الظاهرة تتمثل في اقتران القمر والمريخ، وهو الاقتراب الزاوي بين جرم سماوي وجرم سماوي آخر ظاهريا عندما تتم مشاهدتهما من الأرض.

وأوضح رئيس قسم الفلك السابق، أن المسافة الزاوية بين القمر وهذه الكواكب صغيرة إلى حد ما وهو ما يسمى الاقتران.

وعن فوائد وأضرار الظاهرة، قال تادرس، إن الظاهرة ليس لها أي أضرار مطلقا على الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض، فهي ممتعة في مشاهداتها ويحبها هواة الفلك والمهتمين برصد السماء لمتابعتها وتصويرها.

وشهد شهر أكتوبر الجاري، ما يقرب من 15 ظاهرة فلكية، بدأت باكتمال بدر القمر، وتنتهي بمقابلة الكوكب الأزرق مع الشمس يوم السبت المقبل.

القمر المريخ الظواهر الفلكية

الخبر التالى:

بضوابط وشروط.. الأوقاف: فتح مصلى السيدات بمسجد السيد البدوي السبت

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107030

    عدد المصابين

  • 99174

    عدد المتعافين

  • 6234

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44707793

    عدد المصابين

  • 32679522

    عدد المتعافين

  • 1177976

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:كاف يعلن تأجيل دوري الأبطال لأجل غير مسمى

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا