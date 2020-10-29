أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي وباء في القاهرة الطقس البحث عن أكثم التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

فرص لسقوط الأمطار وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

12:37 م الخميس 29 أكتوبر 2020
فرص لسقوط الأمطار وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

سقوط الأمطار

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة، حيث تعود فرص سقوط الأمطار كما تتراجع درجات الحرارة بشكل طفيف على بعض المناطق.

وأضاف الخبراء، أن طقس غدا الجمعة، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية والشرقية، حار نهارا لطيف ليلا على جنوب الصعيد.

وأشار الخبراء إلى أن طقس السبت والأحد المقبلين، معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

وتابع الخبراء: "يسجل متوسط درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين على القاهرة 30 وحتى 28 نهارا - 19 درجة ليلا، والسواحل الشمالية 26 وحتى 27 نهارا و20 درجة ليلا، جنوب سيناء 32- 21، شمال سيناء 32- 20، جنوب الصعيد 35 - 22 درجة.

وأكد الخبراء أنه بداية من يوم الجمعة يوجد فرص لسقوط أمطار بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية، لكن يوم السبت سيكون هناك فرض أمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء، أنه يبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ونصح الخبراء كبار السن والأطفال، بارتداء ملابس خريفية حتى لا يُصابوا بنزلات برد.​

سقوط الأمطار الطقس الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة

الخبر التالى:

"مصر الرقمية".. "الوزراء" يوضح جهود تطوير وميكنة مكاتب الشهر العقاري "فيديو"

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 107030

    عدد المصابين

  • 99174

    عدد المتعافين

  • 6234

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 44707793

    عدد المصابين

  • 32679522

    عدد المتعافين

  • 1177976

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الصحة العالمية تحذر مصر من موجة كورونا الثانية: نتوقع ارتفاع الإصابة بهذا الموعد​

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا