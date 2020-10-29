فرص لسقوط الأمطار وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 3 أيام المقبلة، حيث تعود فرص سقوط الأمطار كما تتراجع درجات الحرارة بشكل طفيف على بعض المناطق.

وأضاف الخبراء، أن طقس غدا الجمعة، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية والشرقية، حار نهارا لطيف ليلا على جنوب الصعيد.

وأشار الخبراء إلى أن طقس السبت والأحد المقبلين، معتدل على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد.

وتابع الخبراء: "يسجل متوسط درجات الحرارة خلال اليومين المقبلين على القاهرة 30 وحتى 28 نهارا - 19 درجة ليلا، والسواحل الشمالية 26 وحتى 27 نهارا و20 درجة ليلا، جنوب سيناء 32- 21، شمال سيناء 32- 20، جنوب الصعيد 35 - 22 درجة.

وأكد الخبراء أنه بداية من يوم الجمعة يوجد فرص لسقوط أمطار بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية، لكن يوم السبت سيكون هناك فرض أمطار على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وأوضح الخبراء، أنه يبقى التحذير من الشبورة المائية صباحا على الوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

ونصح الخبراء كبار السن والأطفال، بارتداء ملابس خريفية حتى لا يُصابوا بنزلات برد.​