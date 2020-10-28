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فض المنازعات عن بُعد.. الإمارات تستحدث منظومة ذكية تخدم العمال والقطاع الخاص

01:16 م الأربعاء 28 أكتوبر 2020
فض المنازعات عن بُعد.. الإمارات تستحدث منظومة ذكية تخدم العمال والقطاع الخاص

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة إن دولة الإمارات العربية المتحدة، استحدثت منظومة ذكية لفض المنازعات بين العمال والقطاع الخاص عن بُعد "إلكترونيًّا".

جاء ذلك، حسب بيان اليوم الأربعاء، في تقرير تلقاه محمد سعفان وزير القوى العاملة، من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار متابعته أحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج؛ للرد على أي استفسارات.

وأوضح التقرير أن وزارة الموارد البشرية والتوطين بالإمارات استحدثت منظومة ذكية لفض المنازعات بين العمال والقطاع الخاص عن بُعد "إلكترونيًّا".

وأوضحت الملحق العمالي حنان شاهين، رئيس مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي، أن المنظومة تهدف إلى تحقيق المزيد من الاستقرار في سوق العمل وضمان العدالة، واستمرارية تقديم الخدمات الرئيسية للمتعاملين؛ لا سيما خلال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا.

وأشارت شاهين إلى أن المنظومة استعانت بالتقنيات الذكية للاتصال الهاتفي عن بُعد، كما أنها مرتبطة مع الدوائر القضائية على مستوى الدولة، وتم تعزيزها بنظام الترجمة الذكي عن بُعد الذي يغني عن وجود المترجم التقليدي.

وأضافت الوزارة أنه تم تعزيز المنظومة بنظام البصمة الذكية التي تتيح التعرف إلى المتعامل وصفته وَفق قواعد البيانات المسجلة في الوزارة وتحويل ملف التسجيل الصوتي إلى قاعدة بيانات؛ بما يضمن التكامل مع منظومة العمل عن بُعد، كما يستخدم النظام فرضيات المنازعة دون تدخل بشري.

وزارة القوى العاملة الإمارات منظومة ذكية فض المنازعات عن بُعد

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