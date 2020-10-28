نشاط الرئيس السيسي وموعد صرف المعاشات أبرز عناوين الصحف

القاهرة - (أ ش أ):

استحوذ نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، على العناوين الرئيسية لصحف القاهرة الصادرة اليوم الأربعاء، وفي مقدمته استقباله لرئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى جانب أخبار الشأن الاقتصادي وعلى رأسها مكاسب البورصة المصرية في نهاية تعاملات أمس وإشادة البنك الدولي بالاقتصاد المصري.

وتحت عنوان "مصر والسودان يتمسكان بالتوصل إلى اتفاق ملزم حول سد النهضة"، أبرزت صحيفة الأهرام تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الموقف المصري الاستراتيجي الثابت الداعم لأمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، وحرص مصر على مواصلة التعاون والتنسيق مع السودان في كافة الملفات محل الاهتمام المتبادل، والدفع نحو سرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة، كالربط الكهربائي وخط السكك الحديدية، من أجل شعبي البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسي، أمس، بقصر الاتحادية الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وعباس كامل رئيس المخابرات العامة، والسفير المصري بالخرطوم.

ونقلت "الأهرام" عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن اللقاء شهد التباحث حول مجمل القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء الموقف الحالي للمفاوضات الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، حيث تم التوافق حول الأهمية القصوى لقضية المياه بالنسبة للشعبين المصري والسوداني باعتبارها مسألة أمن قومي، ومن ثم تمسك البلدين بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم يضمن قواعد واضحة لعملية ملء وتشغيل السد، ويحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف

وتحت عنوان "الرئيس يشهد اليوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي"، ذكرت صحيفة "الأخبار" أن الرئيس السيسي سيشهد صباح اليوم احتفال وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف ، مشيرة إلى أنه من المقرر أن يحضر الاحتفالية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والوزراء وكبار رجال الدولة وشخصيات حكومية وسياسية وإعلامية ودينية.

وأوضحت الصحيفة أن الرئيس السيسي سيكرم عددا من علماء الدين المصريين ممن أثروا المكتبة الإسلامية بمؤلفاتهم، كما سيوجه كلمة للأمة خلال الاحتفال بهذه المناسبة، تسبقها كلمة لوزير الأوقاف وكلمة لشيخ الأزهر.

وأشارت "الأخبار" إلى أن الرئيس السيسي تلقى عددا من برقيات التهاني بمناسبة هذه الذكرى العطرة.

وتحت عنوان " صرف معاشات نوفمبر .. الأحد"، سلطت الجمهورية الضوء على تأكيد محمد عشماوي نائب رئيس بنك ناصر الاجتماعي أن الشريحة الأولى لأصحاب المعاشات يبدأون في صرف معاش نوفمبر يومي الأحد والاثنين الأقل من 1000 جنيه ، والشريحة الثانية لأصحاب المعاشات أقل من 2000 جنيه يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 3و4 نوفمبر، والشريحة الثالثة لأصحاب المعاشات الأعلى من 2000 جنيه يومي الخميس والأحد الموافقين 5 و8 نوفمبر.

ونقلت الصحيفة عن عشماوي قوله إنه تم إتاحة خدمة صرف المعاشات والمرتبات من خلال 2000 منفذ من منافذ شركة فوري للخدمات الإلكترونية، وإشارته إلى أن البنك يقدم خدماته لأكثر من 520 ألف عميل من خلال 93 فرعا بخلاف ماكينات الصرف الآلي.

وتحت عنوان "الحكومة: إنفاق 35 مليار جنيه على مشروعات الإسكان خلال 4 شهور"، أبرزت صحيفة "الأخبار" تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أهمية المشروعات الكبرى التي تنفذها وزارة الإسكان في تحقيق التنمية المطلوبة، وكذا المساعدة في إحداث انتعاشة اقتصادية، وتوفير فرص العمل لملايين الشباب، وإشارته إلى متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة لمشروعات مدن الجيل الرابع الجديدة التي يتم تنفيذها، ومشروعات تطوير المدن القائمة وفي القلب منها تطوير القاهرة التاريخية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك جاء خلال اجتماع رئيس الوزراء، أمس، مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد عباس نائب وزير الإسكان لمتابعة المشروعات القومية، والمهندس عبد المطلب ممدوح نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان، والدكتور مصطفى منير مستشار وزير الإسكان.

وذكرت الصحيفة أن رئيس الوزراء شدد على ضرورة التزام جميع العاملين بالمشروعات المختلفة بتطبيق الإجراءات الاحترازية، خاصة ارتداء الكمامات، للحماية من فيروس كورونا، موجها بأن تكون هناك متابعة من الوزارة لكل مواقع العمل.

من جانبه ، أشار وزير الإسكان إلى أنه تم إنفاق 35 مليار جنيه، خلال الفترة من 1/7/2020 وحتى 26/10/2020؛ لتنفيذ المشروعات التي تعمل عليها الوزارة في هذه المرحلة.

وتحت عنوان "القائد العام مع أبطالنا في سيناء"، أبرزت صحيفة الجمهورية متابعة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، مراحل سير العمليات العسكرية وإجراءات التأمين من مركز العمليات الدائم بقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، والذى يؤدى مهامه فى تنفيذ الخطط الأمنية المحكمة للقضاء على العناصر الإرهابية وإحكام السيطرة الأمنية على شبه جزيرة سيناء بالتنسيق الدائم مع قيادة الجيشين الثانى والثالث الميدانيين، بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع والإنتاج الحربي استمع إلى عرض قرار قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب الذى تضمن شرحا لكافة مراحل العمليات والجهود المبذولة لملاحقة العناصر الإرهابية وتضييق الخناق عليها، كما استعرض كل من قائد الجيش الثانى والثالث الميدانيين مراحل سير العمليات فى نطاق كل منهما وخططهما المستمرة لتجفيف منابع الإرهاب بالتعاون مع أهالى سيناء الشرفاء، كذلك النجاحات التى تم تحقيقها خلال الفترة الماضية.

وذكرت "الجمهورية" أن الفريق أول محمد زكى نقل تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة واعتزازه والشعب المصرى لرجال القوات المسلحة بسيناء لما يقومون به من أعمال بطولية ساهمت فى القضاء على الإرهاب وعودة الحياة إلى طبيعتها لمدن شمال ووسط سيناء، مشيداً بالنتائج المحققة لأبطال الجيشين الثانى والثالث الميدانيين وطالبهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والإصرار على الوفاء بالمهام المقدسة التي كلفهم الشعب بها، مؤكداً أن القوات المسلحة ماضية بكل إصرار فى اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف نهائياً والاستمرار فى تهيئة المناخ الملائم للإستثمار والتنمية الشاملة بسيناء.

وأبرزت صحيفة الجمهورية مشاركة وزير الخارجية سامح شكري أمس في الاجتماع الوزاري الذي دعت إليه جنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي لوزراء الخارجية والموارد المائية في كل من مصر والسودان وإثيوبيا بهدف إعادة إطلاق مفاوضات سد النهضة التي كانت قد توقفت منذ نهاية شهر أغسطس الماضي.

فتحت عنوان " شكري .. في الاجتماع الثلاثي لسد النهضة" ذكرت الصحيفة أن مشاركة شكري في هذا الاجتماع تأتى تأكيداً لاستعداد مصر للانخراط في مفاوضات فعالة وجادة بين الدول الثلاث من أجل تنفيذ مقررات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة والتي وجهت الدول الثلاث بالتفاوض من أجل إبرام اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحقق مصالحها المشتركة ويؤمن حقوقها المائية.

وفي الشأن الاقتصادي، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري ليبلغ 3.02 مليار دولار خلال أعسطس 2020 مقابل 3.80 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 20.5%.

فتحت عنوان "20.5% تراجعا في عجز الميزان التجاري" أشارت الصحيفة إلى الجهاز المركزي أوضح في النشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية أغسطس 2020، أن قيمة الصادرات انخفضت بنسبة 9.4% حيث بلغت 1.91 مليار دولار خلال أغسطس 2020، مقابل 2.11 مليار دولار للشهر نفسه من العام السابق، وارجع التقرير ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع.

وأبرزت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان " البنك الدولي: مصر النقطة المضيئة في أفريقيا و11% زيادة بالاستثمارات الأجنبية"، تأكيد البنك الدولي أن مصر هي «النقطة المضيئة» في أفريقيا، بعد أن ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر بها بنسبة 11% .

وذكرت الصحيفة أن البنك أوضح في تقرير له أن زيادة الاستثمار في مصر يجسده ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ونقلت عن وزير المالية الدكتور محمد معيط قوله إن تقديرات المؤسسات الدولية لأداء الاقتصاد المصري، تجسد التجربة المصرية الناجحة في الإصلاح الاقتصادي، وتعكس صلابة الاقتصاد المصري.

وتحت عنوان "البورصة تربح 5.8 مليار جنيه"، سلطت صحيفة الأهرام الضوء على مكاسب البورصة المصرية في نهاية تعاملات أمس، وذكرت أن المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" أغلق على ارتفاع بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 10.559 نقطة، وأغلق رأس المال السوقي عند مستوى 605.903 مليار جنيه، محققا ارتفاعا بقيمة 5.8 مليار جنيه، مدفوعا بقوة شرائية من قبل المستثمرين المصريين.

وأشارت الصحيفة إلى أن البورصة سجلت قيمة تداول نحو 2.1 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 360 مليون ورقة منفذة على 39.9 ألف عملية.

وفي الشأن الرياضي، وتحت عنوان "برج العرب يستضيف نهائي دوري أبطال إفريقيا"، أبرزت صحيفة "الأهرام" موافقة الاتحاد الافريقي لكرة القدم على إقامة نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب برج العرب بالإسكندرية بعدما طالبت اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة المصري "الكاف" بتغيير ملعب اللقاء.

وأشارت الصحيفة إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي قررت فيه إدارة نادي الرجاء المغربي الحضور إلى القاهرة مساء الجمعة المقبل بطائرة خاصة، قبل 48 ساعة فقط من موعد لقاء الإياب أمام الزمالك في نصف نهائي البطولة.