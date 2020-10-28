استبعاد قطر وإيران من تشغيل العمرة والسماح لتركيا

كتب - يوسف عفيفي:

استبعد جدول التشغيل التجريبي بالخطوط الجوية السعودية، للرحلات الدولية التي تستأنف تشغيل العمرة مطلع شهر نوفمبر المقبل، دولتي قطر وإيران، بينما سمح لدولة تركيا تشغيل الرحلات عبر مطار إسطنبول الدولي.

يأتي ذلك عقب إعلان المملكة العربية السعودية، الأسس والمبادئ العامة لضوابط استقبال المعتمرين من خارج المملكة بداية من يوم 1 نوفمبر المقبل.

وكشفت مصادر سعودية، لمصراوي، أن المملكة العربية السعودية تسمح لدخول معتمري هذه الدول للأراضي المقدسة لأداء العمرة، من مطارات الدول الأخرى المسموح لها بتشغيل الطيران مثل بيروت، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية عند الخول.

وحصل "مصراوي" على جدول التشغيل الذي يسمح للفئات المستثناة والمصرح لها بالسفر على النحو التالي:

الشرق الأوسط

دول (أبوظبي ـ دبي ـ البحرين ـ الكويت ـ بيروت ـ عمان)

آسيا

دول (إسلام أباد ـ بيشاور ـ جاكرتا ـ جواند زاو ـ دكا _ دلهي ـ كراتشي ـ كوالالمبور ـ كوتشن ـ لاهور ـ مانيلا ـ ملتان ـ مومباي).

أوروبا والولايات المتحدة

دول (إسطنبول ـ أمستردام ـ باريس ـ فرانكفورت ـ لندن ـ مدريد ـ ميلان ـ واشنطن)

إفريقيا

دول (أديس بابا ـ الإسكندرية ـ الخرطوم ـ القاهرة ـ تونس ـ نيروبي).

ودعت الخطوط الجوية السعودية، المسافرين إلى زيارة صفحة إرشادات واشتراطات السفر بسبب جائحة كورونا في موقع السعودية، موضحة أن الرحلات متاحة للحجز حسب توفرها، على أن يتم تشغيل جميع الرحلات الدولية من وإلى جدة من الصالة رقم 1.