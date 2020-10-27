وزير الزراعة يبحث مع سفير بيلاروسيا نقل تكنولوجيا صناعة الجرارات

كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، سيرجي ترينتيف سفير بيلاروسيا بالقاهرة، لبحث أوجه التعاون الزراعي وتسهيل تبادل السلع الزراعية ونقل الخبرات في مجال المعدات والبحوث الزراعية.

وأكد فيتالي فوفك مدير شركة مينيسك البيلاروسية لأعمال الجرارات الزراعية، الذي حضر اللقاء أن الشركة لديها خطة طموحة لنقل صناعة الجرارات الزراعية سواء فيما يتعلق بالجرارات الزراعية صغيرة الحجم والتي تناسب العمل داخل الصوب الزراعية أو التي تستخدم في الحقول المفتوحة ذات الأحجام الكبيرة خاصة في اراضي الاستصلاح الجديدة والتي تتراوح قوتها من ٩٠ إلى ١٦٠ حصان، وهناك اتفاق تم بالفعل لإنشاء مصنع لصناعة هذه الجرارات في منطقة حلوان.

وقال القصير، إن المعدات البيلاروسية عليها اقبالا بالسوق المصري، وهناك تعاون قائم بالفعل في هذا المجال بين شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري وعدد من شركات بيلاروسيا كما اشار الي امكانية التعاون مع الشركة من خلال القطاعات المختلفة التابعة لوزارة الزراعة ومنها قطاع الزراعة الآلية ومعهد بحوث الهندسة الزراعية.

وأضاف أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة وعليها اقبال متزايد حاليا من جميع دول العالم وأنه يتطلع بأن يكون لها تواجد في السوق البيلاروسي لتحقيق مزيد من التعاون المتبادل بين البلدين بالإضافة نقل تكنولوجيا التقاوي والبحوث الزراعية والتعاون في مجال الإنتاج الحيواني والتصنيع الزراعي.

ومن جانبه قال السفير البيلاروسي، إن هناك تعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وبعض الشركات العاملة ببيلاروسيا في هذا المجال كما ان بلاده ترغب في توسيع علاقات التعاون مع مصر في قطاع الزراعة.

حضر اللقاء اللواء مصطفى هدهود رئيس شركة التنمية الزراعية التابعة للبنك الزراعي المصري والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة والدكتور عادل الأشقر رئيس قطاع الزراعة الآلية والدكتور محمد الخولى مدير معهد الهندسة الزراعية والدكتور عصام واصف مدير مشروع الميكنة الزراعية بالوزارة.