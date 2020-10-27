رئيس المجلس السيادي في السودان يصل القاهرة

كتب- محمد عبيد:

وصل مطار القاهرة الدولي، اليوم الثلاثاء، الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي في السودان، في زيارة للبلاد تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها عدد من المسئولين لبحث القضايا ذات الاتجاه المشترك، واخر تطورات الأوضاع على الساحة العربية والدولية.

وقالت مصادر بالمطار، إن البرهان وصل على طائرة خاصة وتم إنهاء إجراءات وصوله باستراحة رئاسة الجمهورية بالمطار، وكان في استقباله السيد القصير وزير الزراعة وعدد من المسئولين.