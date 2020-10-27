أكثر الكلمات إنتشاراً

انتخابات النواب سد النهضة مهرجان الجونة السينمائي الطقس البحث عن أكثم أسعار الذهب التصالح في مخالفات البناء الانتخابات الأمريكية فيروس كورونا

​​"أحمد سمير فرج" رئيسًا لفريق الخبراء العربي لحماية المستهلك

01:52 ص الثلاثاء 27 أكتوبر 2020
​​"أحمد سمير فرج" رئيسًا لفريق الخبراء العربي لحماية المستهلك

الدكتور أحمد سمير فرج

انتخب الخبراء والمتخصصون في مجال حماية المستهلك من الدول العربية، اليوم الاثنين، الدكتور أحمد سمير فرج رئيس جهاز حماية المستهلك بجمهورية مصر العربية، رئيسًا للفريق العربي لحماية المستهلك، لمدة عام.

جاء ذلك خلال اجتماع الخبراء والمختصون الثامن، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بمشاركة 18 دولة عربية، بهدف تأكيد أهمية ملف حماية المستهلك في إطار منظومة العمل العربي المشترك.

وأكد فرج - في بيان له اليوم - أهمية التعاون العربي في مجال حماية المستهلك كإحدى ركائز الوصول إلى إطار موحد لحماية المستهلك بالدول العربية، وإنشاء إنذار مبكر بين الدول العربية كخط دفاع أول للحماية من المنتجات العابرة للحدود الضارة بصحة وسلامة المستهلك العربي، فضلًا عن التعاون الفني والمعرفي كإحدى الوسائل الداعمة للسوق العربية المشتركة.

وأشار إلى أن جهاز حماية المستهلك المصري، جمّع كافة القوانين العربية في مجال حماية المستهلك في مجلد واحد، وقدمه للجنة كنواة لصياغة الإطار الموحد، الذي يتم مناقشته الآن، تمهيدًا لاعتماده في الجلسة القادمة.

وأعرب فرج عن أمله في أن تشهد الدورة الحالية تنفيذ كافة الخطط المستهدفة باللجنة، لتعود بالنفع على الاقتصاديات العربية وعلى المستهلك العربي.

جهاز حماية المستهلك أحمد سمير فرج الفريق العربي لحماية المستهلك مجال حماية المستهلك

الخبر التالى:

رئيس "المركزي للمحاسبات" يقدم التهنئة للمستشار عبدالوهاب عبدالرزاق

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 106540

    عدد المصابين

  • 98903

    عدد المتعافين

  • 6199

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 42917824

    عدد المصابين

  • 31659985

    عدد المتعافين

  • 1154305

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"ارتفاع جديد".. الصحة تعلن بيان إصابات ووفيات كورونا ليوم الاثنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا