3 قرارات من "الأعلى للآثار" لاختيار مدير ومشرف ووكيل متحف شرم الشيخ
أصدر الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اليوم الاثنين، 3 قرارات لاختيار المشرف العام ومدير ووكيل متحف شرم الشيخ.
وتم تكليف المهندسة ميريام سعيد إدوارد، التي كانت تشغل منصب مدير لإدارة الخدمات الفنية والهندسية بالمتحف، للعمل مشرفًا عامًا على مشروع متحف شرم الشيخ، وتكليف ممدوح فاروق، والذي كان يشغل منصب مدير متحف ايمحوتب بسقارة، للعمل مديرًا لمتحف شرم الشيخ، ومحمد أحمد حسنين الذي كان يعمل أمينًا بمتحف شرم الشيخ، للعمل وكيلًا للمتحف.
يأتي ذلك في إطار خطة وزارة السياحة والآثار، للنهوض بالعمل في مختلف المجالات، وتمكين أبنائها لتولي المناصب القيادية، ونظرًا لقرب افتتاح متحف شرم الشيخ.
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