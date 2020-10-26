وزير الأوقاف: المشروعات القومية ساهمت في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية

كتب- محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن توقيع بروتوكول لمكافحة الهجرة غير الشرعية مع وزارة الدولة لشئون الهجرة، بعد ترسيخ لعمل مؤسسي، فقد تم عقد عشرات القوافل واللقاءات التوعوية، بين الوزارتين قبل ذلك.

وأضاف خلال كلمته في توقيع البروتوكول، الاثنين، بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي، بحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة لشئون الهجرة والمصريين بالخارج، أن حوادث الهجرة غير الشرعية وصلت حد الندرة وقلت بدرجة ملحوظة، ونريد أن تنتهي هذه الظاهرة إلى الأبد.

وأكد وزير الأوقاف، أن ما حققته الدولة في مجال الاقتصاد والمشروعات القومية وفرت فرص هائلة في شتى المجالات، ما ساهم في الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن الدولة لا يقتصر دورها على التوعية والتثقيف، بل القضاء على الظاهرة أيضا.

وقال جمعة: نحتاح إلى ثقافة تقبل العمل، فبعض الشباب يرفض وظيفة في الداخل، ومن الممكن أن يعمل بها في الخارج، فكل عمل يخدم الوطن ويحقق الاكتفاء، هو عمل شريف، ولابد أن تتغير نظرة "لو الوظيفة دي ما جتش مش هشتغل غيرها"

وأكد أن العصر الحالي يحتاج شباب متعدد المواهب والحرف، وفي ظل النهضة التي تشهدها الدولة في التعليم الجامعي وقبل الجامعي، سيسهم ذلك في توفير فرص عمل على المستوى الدولي، فالعمل شرف وجزء من العقيدة، ولا بد معه أن يتم تطوير الذات.