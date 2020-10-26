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الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بفرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء

07:42 ص الإثنين 26 أكتوبر 2020
الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بفرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

القاهرة - (أ ش أ):
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاثنين قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بفرض حظر التجول في بعض مناطق شمال سيناء اعتباراً من صباح اليوم وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٩٦ لسنة ٢٠٢٠.
وبحسب القرار، يحظر التجول في المنطقة المحددة شرقاً من تل رفح ماراً بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في رفح، وجنوباً من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.
وتكون توقيتات حظر التجول في المنطقة المشار إليها من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجول من الساعة الواحدة صباحاً وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم، أو لحين إشعار آخر.

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مصطفى مدبولي الجريدة الرسمية حظر التجول شمال سيناء مجلس الوزراء

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