"لا تشتروها من هذه الأماكن".. "حماية المستهلك" يطلق نصائح وتحذيرات بشأن حلوى المولد

(مصراوي):

وجّه جهاز حماية المستهلك، اليوم الأحد، بعض النصائح والتحذيرات للمستهلكين، عند شراء حلوى المولد النبوي.

وشملت النصائح ضرورة التأكد من وجود تاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية، واسم المنتج، واسم المصنع، مدوّنا على المنتج، واختيار المحلات والأماكن المرخص لها ببيع وتداول حلوى المولد الموثوق بها، والتي تتوافر فيها الشروط الصحية، والتأكد من سلامة الحلوى قبل شرائها على أن تكون طازجة وذات جودة.

وطالب الجهاز، في بيان له اليوم، بعدم شراء الحلوى من المصانع غير المرخصة التي لا تخضع للرقابة الصناعية أو الصحية، مع مراعاة تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية، بعيدًا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.

ويفضل تخزين الحلوى في الثلاجة، للمحافظة على فترة صلاحيتها، مؤكدًا ضرورة عدم شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.