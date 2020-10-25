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رغم درجات الحرارة المرتفعة.. متحدثة التنسيقية: إقبال كبير من قِبل الناخبين بحلايب وشلاتين

04:45 م الأحد 25 أكتوبر 2020
رغم درجات الحرارة المرتفعة.. متحدثة التنسيقية: إقبال كبير من قِبل الناخبين بحلايب وشلاتين

كتب- مصراوي:

قالت شيماء عبد الإله، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن متابعي التنسيقية بالمحافظات يقومون بمتابعة انتخابات "النواب" منذ الصباح الباكر وحتى آخر اليوم، مشيرةً إلى أن الغرفة تصدر بياناتها بشكل مستمر عبر صفحة التنسيقية.

وأضافت عبد الإله، خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد: "رصدنا إقبالًا كبيرًا بدائرتَي حلايب وشلاتين وأبورماد"، مشيرةً إلى أن هذا الإقبال يستدعي أن نشكرهم لخروجهم رغم الحرارة الشديدة.

وتابعت المتحدث الرسمي باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأن التنسيقية سبق وزار وفد منها حلايب وشلاتين، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تأتي ثمارها كبداية بهذا الإقبال الكبير.

حلايب وشلاتين انتخابات النواب مجلس النواب

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