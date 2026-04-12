قال المهندس منصور عبدالغنى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يجرى العمل الآن على أحد المشروعات لحصر أسطح المبانى الحكومية التى تصلح لإقامة خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، يأتي ذلك ضمن المبادرات التي تعمل عليها الوزارة، فيما يخص الخلايا الشمسية على أسطح المبانى.

وأشار عبدالغنى، في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إلى الاتفاق بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة لكهرباء مصر على تأسيس شركة مشتركة تعمل على إنشاء هذه الخلايا أو المحطات وصيانتها ومتابعة تشغيلها.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الأرقام الأخيرة التي أعلنها الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، حول معدلات توفير استهلاك الطاقة تعكس نجاح جهود الوزارة في تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك.

وأوضح أن حجم التوفير المسجل في يوم العمل عن بعد، والذي بلغ 4700 ميجاوات ساعة، لا يقتصر على كونه رقماً مجردًا، بل هو ثمرة للإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة، والتي شملت خفض إضاءة المباني الحكومية واللوحات الإعلانية، بالإضافة إلى ضبط مواعيد إغلاق المحال التجارية وتخفيف أحمال الإنارة العامة.