إعلان

لترشيد الاستهلاك.. الكهرباء تحصر أسطح المبانى الحكومية لإقامة خلايا شمسية

كتب : داليا الظنيني

12:02 ص 12/04/2026

الكهرباء تحصر أسطح المبانى الحكومية لإقامة خلايا ش

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال المهندس منصور عبدالغنى، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه يجرى العمل الآن على أحد المشروعات لحصر أسطح المبانى الحكومية التى تصلح لإقامة خلايا شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية على مستوى الجمهورية، يأتي ذلك ضمن المبادرات التي تعمل عليها الوزارة، فيما يخص الخلايا الشمسية على أسطح المبانى.

وأشار عبدالغنى، في تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، إلى الاتفاق بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة القابضة لكهرباء مصر على تأسيس شركة مشتركة تعمل على إنشاء هذه الخلايا أو المحطات وصيانتها ومتابعة تشغيلها.

وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أكد أن الأرقام الأخيرة التي أعلنها الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء، حول معدلات توفير استهلاك الطاقة تعكس نجاح جهود الوزارة في تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك.

وأوضح أن حجم التوفير المسجل في يوم العمل عن بعد، والذي بلغ 4700 ميجاوات ساعة، لا يقتصر على كونه رقماً مجردًا، بل هو ثمرة للإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الحكومة، والتي شملت خفض إضاءة المباني الحكومية واللوحات الإعلانية، بالإضافة إلى ضبط مواعيد إغلاق المحال التجارية وتخفيف أحمال الإنارة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منصور عبدالغنى خلايا شمسية الطاقة الشمسية أسطح المباني الحكومية

أحدث الموضوعات

أخبار البنوك

هاني جنينة: المركزي امتص الصدمة وأصبح لديه خبرة في التعامل مع الأموال الساخنة
زووم

حدث بالفن| هاجر السراج تحتفل بزفاف شقيقتها ومحمد رمضان يحسم جدل مشاركته
مسرح و تليفزيون

أحمد أمين يشارك متابعيه صورًا لم تعرض من قبل من كواليس "النص التاني"
اقتصاد

وزير المالية: مخصصات الأجور ترتفع إلى 820 مليار جنيه في الموازنة الجديدة
شئون عربية و دولية

إسرائيل توجه توبيخا لدبلوماسي إسباني بسبب تفجير دمية نتنياهو

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

