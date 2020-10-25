لجان الاقتراع بالدقي تستقبل المواطنين في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب - فيديو

كتب- محمد عبدالناصر:

بدأت صباح اليوم الأحد، لليوم الثاني على التوالي؛ عملية الاقتراع بانتظام في ٢٨ لجنة انتخابية بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

واتخذ المسئولين في اللجان الانتخابية، التدابير الاحترازية اللازمة لإجراء الانتخابات بشكل آمن في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي كثفت فيه الأجهزة الأمنية، تشديداتها لتأمين المقرات واللجان الانتخابية، وكذلك الناخبون أثناء الإدلاء بأصواتهم في صناديق الاقتراع.

ويتنافس في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب بالداخل، نحو 1879 مرشحا في 71 دائرة انتخابية بالنظام الفردي و4 قوائم بالدائرتين المخصصة لنظام القائمة.

وعاودت اللجان الانتخابية في 14 محافظة، فتح أبوابها، من جديد لتمكين الناخبين من الإدلاء بأصواتهم ، في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم وجرى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير للحفاظ على سلامة أطراف العملية الانتخابية

وجرت عملية التصويت في اليوم الأول بانتظام داخل اللجان الفرعية فى 14 محافظة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب ، التي استقبلت الناخبين الذين يحق لهم التصويت بالداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، على مدار اليوم وتستكمل اليوم.

وتولى القضاة المشرفين على انتخابات مجلس النواب ، الإشراف على غلق الصناديق بالأقفال البلاستيكية المكودة وتحرير محضر الغلق متضمنًا الحصر العددى لمن أدلوا بأصواتهم وفقًا لكشوف الناخبين بكل لجنة، ثم غلق الصندوق المتضمن لتلك المحاضر والأدوات المختلفة المستخدمة فى العملية الانتخابية وتشميع غرفة اللجنة الفرعية عقب تأكد المشرف القضائي من تأمين منافذ وباب اللجنة وغلقها، ثم تشميع بابها، وسط تأمين قوات الأمن، وجرى إعادة فتحها للتصويت مرة أخرى صباح اليوم.